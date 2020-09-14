Американский эсминец зашел в Балтийское море

Российские военные заметили эсминец ВМС США в акватории Балтийского флота. Теперь за американским кораблем непрерывно следят, сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) „Росс“ ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года», — привело РИА «Новости» сообщение центра.

Эсминец «Росс» ВМС США принадлежит шестому флоту страны. В начале 2020 года боевой корабль начал выполнять задачи в Черном море. Эсминец оснащен крылатыми ракетами «Томагавк», а также имеет на борту систему противоракетной обороны «Иджис».

В конце июля российские военные следили за действиями эсминца «Портер» (USS Porter) ВМС США. Тогда иностранный корабль зашел в Черное море для проведения совместных учений с Украиной. По словам американской стороны, эсминец появился в акватории для «укрепления региональной морской стабильности и участия в двадцатых совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020».