Американский эсминец Sullivans пошел ко дну в военном парке штата Нью-Йорк

Выведенный из эксплуатации американский эсминец The Sullivans, на протяжении нескольких лет стоявший на пристани Военно-морского парка города Буффало в штате Нью-Йорк начал тонуть. Об этом сообщил телеканал WAKG со ссылкой на директора парка Пола Марселло.

Собеседник журналистов заявил, что после того, как судно накренилось прибывшие на место спасатели подключили насосы, которые начали откачивать по 45 тысяч литров воды, попавшей в трюм. Судно еще держится на воде, но практически легло на бок.

Эсминец получил свое названия по фамилии пяти братьев, погибших во время Второй мировой войны. The Sullivans — это одно из трех военных судов, входящих в основную экспозицию парка.

О том, что корпус корабля нуждается в ремонте известно давно. Местные жители даже собрали деньги в ходе кампании на эти работы.

По словам директора парка, в корпусе корабля в прошлом году появилась дыра, которая оказалась опаснее, чем казалось изначально.

«Работать над кораблем начали прошлым летом. В конце августа. Но в октябре водолазам пришлось прекратить, потому что температура воды опустилась до — 15 градусов и эпоксидная смола, которую использовали для заделки дыры, прекратила прилипать к стальному корпусу», — пояснил Пол Марселло.

По словам директора парка, на месте сейчас работают сотрудники береговой охраны, пожарная служба и полиция. На вопрос не обращался ли он за помощью к военным Марселло заявил, что это бесполезно. Корабль много лет списан с баланса Военно-морских сил США. Но к нему поступили предложения от вышедших на пенсию моряков и бывших военных, которые предложили свою помощь.