Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский эсминец «Росс» вошел в акваторию Черного моря. Корабль оснащен системами Aegis, которые включают в себя разведывательные и атакующие средства. Система способна поражать цель зенитными управляемыми ракетами.

В российском Национальном центре управления обороной указали, что корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца, сообщило РИА «Новости».

В декабре 2019 года этот же эсминец вошел в юго-западную часть Черного моря. Он также сопровождался кораблями Черноморского флота. Это был восьмой заход корабля США в черноморскую акваторию за 2019 год.

Напомним, что статус прохода через контролируемые Турцией проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море был установлен международной Конвенцией Монтре в 1936 году. Согласно ей, военные корабли государств, не имеющих выхода к Черному морю, имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.