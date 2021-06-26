Американский эсминец направился в сторону Черного моря

Ракетный эсминец ВМС Соединенных Штатов USS Ross выдвинулся в сторону Черного моря. Корабль примет участие в учениях Sea Breeze.

«Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze», — говорится в сообщении американского посольства в Киеве. В дипмиссии уточнили, что более 30 стран задействуют свои военные силы в этих маневрах. Слоган в этом посте в Twitter гласит: «Глобальное партнерство ради мира».

Ранее российские дипломаты призвали США и их союзников отказаться от идеи проводить эти учения на территории Украины и в акватории Черного моря, которые «поощряют милитаристские настроения в Киеве». В посольстве России в Вашингтоне отметили, что все проблемы, которые возникают в этом регионе, причерноморские государства могут решить самостоятельно, «без навязывания помощи извне».

Учения Sea Breeze начнутся 28 июня. Маневры с участием 32 стран продлятся до 10 июля. В начале лета в Минобороны РФ заявили, что НАТО под прикрытием этого мероприятия поставит на Украину современное оружие, которое потом передадут военным и националистам в Донбассе.