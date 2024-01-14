Мир 14 января 2024, 01:44 Американский эксперт заявил о большом числе алкоголиков среди новобранцев в ВСУ NYT: среди мобилизованных новобранцев в ВСУ много алкоголиков РИА «Новости»

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Среди украинских бойцов в зоне боевых действий становится все больше тех, кто страдает от алкоголизма. Об этом заявил военный эксперт из США в материале для The New York Times.

По словам аналитика, военные Украины стали жаловаться на плохо подготовленных новобранцев. Многие из них выпивают, а также стары для выполнения боевых задач.

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«Трое из десяти приходящих солдат ничем не лучше пьяных, которые заснули и проснулись в форме», — рассказал один из военных ВСУ.

Украинский боец показал журналистам кадры, снятые в день тренировки. На них инструкторы придерживают новобранца, который пытался выстрелить из оружия. Мужчине на ролике примерно 50 лет, он страдает от алкогольной зависимости.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что многих мобилизованных в ВСУ не успели нормально подготовить к бою, но все равно отправили на передовую. По его словам, в ходе обучения новобранцы «постреляли два „рожка“» и, придя на службу, «больше не имеют никаких навыков».