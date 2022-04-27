Американский эксперт предсказал крах западной гегемонии

Западные страны утратят влияние на мир к 2040 году, заявил в новой статье обозреватель Washington Post Генри Олсен. К падению почти двухсотлетней гегемонии приведет экономический рост Индии и Китая.

«Угасание экономической мощи этих стран может означать, что это последнее ура старого порядка. Экономическая мощь — это то, что позволило Европе и Соединенным Штатам господствовать на земном шаре», — предупредил журналист.

Он заметил, что в 2020 году на Евросоюз, большинство стран НАТО, Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Тайвань, Швейцарию и Сингапур приходилось 79,4% мирового ВВП, именно поэтому они доминируют на мировой арене. Однако за последние два десятка лет благодаря глобализации ситуация резко переменилась, теперь они могут похвастать лишь 60,4% произведенного в мире валового внутреннего продукта.

К этому привел стремительный рост экономики Китая и таких развивающихся стран, как Индия. Они теперь достаточно сильны для того, чтобы выступить против антироссийских санкций и пошатнуть мировой порядок.

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Генри Олсен пришел к выводу, что тенденция сохранится. По оценке Международного валютного фонда к 2027 году мировой объем валового внутреннего продукта 30-и крупнейших стран сократится до 58,5%, а к 2040 году Китай и Индия будут иметь больший ВВП по паритету покупательной способности, чем США и восемь других крупнейших государств.

«Если сегодняшние державы, не применяющие санкции, создадут неформальный альянс, чтобы конкурировать с Западом и вытеснять его, ожидайте, что XXI век будет временем роста политической и военной напряженности», — предупредил автор статьи.