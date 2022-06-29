Американский эксперт по безопасности раскритиковала Евросоюз за невмешательство в блокаду Калининграда

Евросоюзу следует вмешаться в блокаду Калининграда и сделать для этой территории исключение в санкциях, иначе это пошатнет баланс в отношениях Альянса и России. Об этом в статье Foreign Policy заявила старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Атлантического совета Эмма Эшфорд.

Она приняла участие в дискуссии со своим сослуживцем Мэтью Кронигом на тему ситуации вокруг блокировки российских железнодорожных перевозок в Калининград. Литва, по мнению Эшфорд, имеет право применять санкции, однако решение сделать это было «чрезвычайно опасным».

Жители Калининграда получают многие товары именно наземным транспортом по железной дороге, и блокировка этих перевозок приведет к эскалации напряженности. Для этого отдельного от общей территории России региона при введении санкций стоило сделать исключение. Причем это задача Евросоюза, а не Литвы, отметила она.

«Кто-то в Брюсселе должен был создать [лазейку]. Это не торговля в Европейском Союзе, это торговля внутри России, которая должна пересекать европейскую территорию. Приспособления должны быть сделаны для этой реальности. Ведь Евросоюз и Россия не воюют. Это может нарушить этот баланс», — сказала она.