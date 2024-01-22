22 января 2024, 07:54
Американский экс-разведчик заявил, что Путин не ответил бы на звонок Трампа по Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин не ответил бы на звонок Трампа по Украине
Если бы бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину с предложениями по урегулированию конфликта на Украине, Путин бы не ответил на звонок. Таким мнением поделился экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X.
«Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год», — заметил Риттер.
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Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему Трамп, не раз заявлявший, что способен быстро справиться с украинским кризисом, не приступил к процессу уже сейчас.
По словам Скотта Риттера, Запад слишком часто обманывал Россию (в частности, это происходило во время президентского срока Трампа), и теперь его мнение ее не волнует. Россия заинтересована только в победе и фактически «уже победила в этом конфликте», подытожил бывший американский разведчик.
Ранее Дональд Трамп пообещал сторонникам справиться с конфликтом на Украине еще до инаугурации. Он указал на то, что «хорошо знает» Путина и знаком с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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