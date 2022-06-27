Американский экс-разведчик призвал ООН судить разработчиков биооружия на Украине
Бывший разведчик США Беннетт призвал ООН судить разработчиков биооружия на Украине
ООН необходимо организовать международный трибунал для американских разработчиков биологического оружия, лаборатории которых действовали на Украине. Об этом заявил офицер военной разведки США в отставке Скотт Беннетт.
Он обратил внимание на имеющиеся в распоряжении России свидетельства того, что за работой лабораторий на Украине в рамках военно-биологической программы США стояли высокопоставленные лидеры демократов, а также фонды Сороса, Клинтонов и другие организации.
«Ну и, естественно, украинское марионеточное правительство, которое было создано Джоном Маккейном, Викторией Нуланд, Бараком Обамой и Джо Байденом в 2014 году», — отметил Беннетт. Его слова привело РИА «Новости».
Штаты, как отметил экс-разведчик, в 2014 году организовали госпереворот на Украине в том числе и для того, чтобы проводить биологические эксперименты в этой стране.
«И они специально разрабатывали оружие, которое было нацелено на ДНК славян, чтобы применить его против российского народа. Вся эта история — это самое ужасное военное преступление, которое человечество когда-либо знало за свою историю», — заявил американский военный разведчик в отставке.
Это, по его мнению, «кощунство», «какое-то маниакальное стремление к мировому доминированию» и «полное безумие».
«Я считаю, что Россия обязана представить доказательства миру, и затем ООН должна организовать международный трибунал для этих военных преступников, чтобы весь мир увидел, какого Франкенштейна вырастили Соединенные Штаты», — сказал Беннетт.