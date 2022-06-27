Американский экс-разведчик призвал ООН судить разработчиков биооружия на Украине

ООН необходимо организовать международный трибунал для американских разработчиков биологического оружия, лаборатории которых действовали на Украине. Об этом заявил офицер военной разведки США в отставке Скотт Беннетт.

Он обратил внимание на имеющиеся в распоряжении России свидетельства того, что за работой лабораторий на Украине в рамках военно-биологической программы США стояли высокопоставленные лидеры демократов, а также фонды Сороса, Клинтонов и другие организации.

«Ну и, естественно, украинское марионеточное правительство, которое было создано Джоном Маккейном, Викторией Нуланд, Бараком Обамой и Джо Байденом в 2014 году», — отметил Беннетт. Его слова привело РИА «Новости».

Штаты, как отметил экс-разведчик, в 2014 году организовали госпереворот на Украине в том числе и для того, чтобы проводить биологические эксперименты в этой стране.

«И они специально разрабатывали оружие, которое было нацелено на ДНК славян, чтобы применить его против российского народа. Вся эта история — это самое ужасное военное преступление, которое человечество когда-либо знало за свою историю», — заявил американский военный разведчик в отставке.

Это, по его мнению, «кощунство», «какое-то маниакальное стремление к мировому доминированию» и «полное безумие».

«Я считаю, что Россия обязана представить доказательства миру, и затем ООН должна организовать международный трибунал для этих военных преступников, чтобы весь мир увидел, какого Франкенштейна вырастили Соединенные Штаты», — сказал Беннетт.