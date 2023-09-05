Мир 05 сентября 2023, 15:51 Американский экс-разведчик предупредил Украину о решении Путина Риттер: Запад и Украина не смогут помешать России выполнить цели СВО РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин четко перечислил цели и задачи России и не даст Западу и Украине помешать их осуществлению. Об этом заявил в статье для RT бывший американский разведчик Скотт Риттер

«Путин перечислил свои цели и задачи, когда дело доходит до конфликта: денацификация, демилитаризация и отказ Украины от членства в НАТО», — сообщил эксперт.

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Он отметил, что Украина и страны Запада еще не поняли это. По словам Риттера, у них не получится затянуть конфликт и устроить «переговоры ради переговоров».

«Чем дольше Киев — и его западные партнеры — будут затягивать этот конфликт, тем больше пострадает Украина. Настало время им вступить на путь мира и восстановления», — указал бывший военный.

Риттер добавил, что Украине придется столкнуться с реальностью и принять свое поражение.

Ранее экс-разведчик заявил, что киевский режим совершил против России «огромные грехи». Он отметил, что россияне победят, но не будут такими мстительными, как США.