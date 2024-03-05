Мир 05 марта 2024, 08:01 Американский экс-разведчик обрушился с критикой на Остина из-за его слов о России и НАТО Экс-разведчик США Риттер назвал ложью слова Остина о возможной войне НАТО и РФ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/globallookpress

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Министр обороны США Ллойд Остин ввел в заблуждение конгрессменов, когда говорил о возможной войне России и НАТО. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что высказывание главы Пентагона о возможном конфликте альянса и России являлось наглой ложью.

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«Я хотел бы быть членом конгресса и спросить у него: „Простите, секретарь Остин, вы сказали, что знаете о том, что собирается делать Россия?“» — отметил экс-разведчик.

Риттер указал, что министр обороны ничего не знает и придумывает далекую от реальности чушь. Эксперт добавил, что заявления о столкновении России и НАТО строятся на слепой вере.

«Это конфликт, который начался и закончится на Украине», — заключил экс-разведчик.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин высказался о возможной войне альянса и России, если Украина потерпит поражение. Он также сообщил, что российские войска все больше приближаются к победе над ВСУ.