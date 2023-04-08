Мир 08 апреля 2023, 21:00 Американский экс-разведчик назвал количество погибших солдат ВСУ Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ потеряли в ходе спецоперации более 315 тысяч человек РИА «Новости»

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Украина потеряла более 330 тысяч человек погибшими и пропавшими без вести. Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty сообщил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Экс-разведчик заявил, что власти Украины не озвучивают потери ВСУ. По мнению Риттера, подсчитать количество погибших бойцов довольно сложно.

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«[Главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли. Около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тысяч погибших», — сообщил разведчик.

Приведенные Залужным цифры соответствуют той информации, которая есть в распоряжении Риттера.

Украинские власти запланировали крупнейшую кампанию по мобилизации за все время СВО. Аналитики связали это с планами контрнаступления, который наметили на ближайшее время.