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    17 апреля 2022, 03:25

    Американский экономист усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции

    Американский экономист Рошелл усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции

    Дарья Бунякова

    Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл посмеялся над знаниями пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в экономике. Он прокомментировал ее заявление о временном явлении инфляции.

    Американский экономист усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции

    «Полагаю, Джен Псаки в университете изучала только политологию, но никак не экономику», — сказал эксперт в эфире телеканала Fox News.

    Он добавил, что в ближайшее время инфляция никуда не денется с американского рынка. По словам Рошелла, все признаки говорят о том, что темпы инфляции могут лишь ускориться.

    Ранее Псаки попросили сказать, можно ли считать временным рост инфляции в США. На вопрос журналиста пресс-секретаря Белого дома ответила утвердительно.

    Как пояснило издание The Wall Street Journal, причиной рекордной инфляции в США стала проводимая американским президентом Джо Байденом политика. При этом конфликт на Украине не имеет к ней отношения. Журналисты подчеркнули, что власти страны потратили огромные суммы на антиковидные меры. Именно монетарная политика США и привела к увеличению инфляции в стране.