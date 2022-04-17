Американский экономист усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции

Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл посмеялся над знаниями пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в экономике. Он прокомментировал ее заявление о временном явлении инфляции.

«Полагаю, Джен Псаки в университете изучала только политологию, но никак не экономику», — сказал эксперт в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что в ближайшее время инфляция никуда не денется с американского рынка. По словам Рошелла, все признаки говорят о том, что темпы инфляции могут лишь ускориться.

Ранее Псаки попросили сказать, можно ли считать временным рост инфляции в США. На вопрос журналиста пресс-секретаря Белого дома ответила утвердительно.

Как пояснило издание The Wall Street Journal, причиной рекордной инфляции в США стала проводимая американским президентом Джо Байденом политика. При этом конфликт на Украине не имеет к ней отношения. Журналисты подчеркнули, что власти страны потратили огромные суммы на антиковидные меры. Именно монетарная политика США и привела к увеличению инфляции в стране.