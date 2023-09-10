Мир 10 сентября 2023, 16:40 Американский экономист рассказал об «ужасном феномене» США и Украины Экономист Сакс: Байден и Зеленский пренебрегли интересами всего мира Правительство США

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Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский поставили на карту интересы всего мира ради собственных амбиций. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его словам, США пытались с помощью Украины надавить на Россию, но их замысел провалился. Сакс отметил, что Белый дом отошел от дипломатии и сделал Украину своей жертвой.

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«Разумеется, я бы сказал, что ее руководство, на мой взгляд, совершенно не представляет интересы украинского народа», — указал экономист.

Он добавил, что украинское контрнаступление не принесет никаких результатов.

«Байден собирается переизбираться. Зеленский упорствует. То есть мы имеем этот ужасный феномен, когда интересы всего мира ставятся на карту ради интересов нескольких политиков», — заключил Сакс.