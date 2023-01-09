Мир 09 января 2023, 21:28 Американский экономист назвал главный признак скорого провала ВСУ Экономист Вольф назвал просьбы Украины об оружии признаком приближающегося разгрома ВСУ РИА «Новости»

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Украина близка к поражению, поэтому просит у западных стран все больше вооружения и боеприпасов. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в Twitter.

«Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы просить больше танков, бронемашин и другой техники. Украинским союзникам не нужно было бы их отдавать», — сказал Вольф.

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Ранее США заявили о выделении самого крупного пакета военной помощи Украине. Американцы передадут ВСУ противотанковые ракеты, бронетранспортеры, гаубицы, БМП Bradley, боеприпасы — всего на три миллиарда долларов.

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Украинский экономист Олег Соскин считает, что режиму Зеленского скоро придет конец. По его словам, новый спикер Конгресса Маккарти проведет тщательную проверку, на что и каким образом тратятся деньги, которые передаются на Украину в качестве военной помощи. Если будет выявлена коррупционная схема, то это будет означать конец политической карьеры не только нынешнего украинского президента, но и его соратников.