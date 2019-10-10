Американский Джеймс Бонд: раскрыли роль агента Секстона в «цветных» революциях

Стивена Секстона, спецагента американских спецслужб, направляют в посольства разных странах уже более 15 лет. Удивительным образом, именно тех стран, в которых разгораются массовые беспорядки и «цветные» революции, в которых можно усмотреть след Вашингтона.

До назначения в РФ успешно работавшего под руководством Хиллари Клинтон агента отправляли в Туркменистан, Афганистан, Сербию, Ирак, Южную Корею, Южный Судан. Во всех этих странах Секстон возглавлял Бюро региональной безопасности (RSO) посольства США.

Историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный рассказал, что, фактически, RSO — не что иное как нелегальная резидентура ЦРУ. Кроме официальных функций, это подразделение контролирует средства США, выделяемые по «серым» каналам, то есть деньги на «цветные» революции в разных странах.

«Вполне возможно, что его перебросили в РФ, потому что наша контрразведка высокопрофессиональна, а потому ей противопоставляют специалиста, имеющего успешные кейсы по проведению цветных революций и антиправительственных информационных войн в разных странах», — сообщил Малеваный.

Стало известно также, что за период беспорядков в Москве Секстон не менее двух раз посещал офис «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иностранным агентом. Это предшествовало обыскам по делу об отмывании организацией миллиарда рублей.

По словам источника РИА ФАН, Секстон проводил инструктаж сотрудников о том, как вести себя в ходе незаконных акций. Предполагают, что он мог заметать следы выделения денег от США на революцию в России.

Издание сообщило, что вскоре после появления Секстона в Сербии летом 2011 года обострилась ситуация в Косово. Через день активного сопротивления местного населения полиции туда были брошены силы НАТО. Зачистке сербских укреплений, якобы, предшествовала корректировка позиции Белграда в выгодном США направлении. Тогда Госдепу было необходимо, чтобы депутаты направили критику на правительство Сербии, а не США, ЕС или НАТО.

На портале Викиликс опубликовали переписку Клинтон. Из нее стало известно, что американские дипломаты высылали свои донесения о ходе этой корректировки прямо с заседания сербского парламента.

В одном из писем помощник министра по балканским вопросам Томас Кантримен сообщал о внеочередной сессии сербского парламента. На ней обсуждали нарушения «международными силами» прав сербского населения.

Из письма следует, что некто из «дружественных депутатов» передал сотруднику Госдепа США копию окончательного документа с поправками еще до голосования.

Примечательно, что директор департамента Госдепа США по Южной и Центральной Европе Мэтью Палмер указывал Секстона среди адресатов письма с отчетом об этих событиях.

Кроме того, стало известно, что и другие участники сербского «закулисья» не раз фигурировали в подобных историях. Например, Тина Кайданов, экс-посол США в Косово, отметилась своей деятельностью в Армении, Грузии и других бывших странах СССР, где в разной степени разгорается русофобия и происходят революции. Также в 2017 году Кайданов побывала и на Украине.

Также РИА ФАН отметило роль Александра Вершбоу, посла США в РФ периода 2000-х годов. Позже он стал послом в Южной Корее, а в 2012 году занял пост заместителя генерального секретаря НАТО.

Роль Госдепа усмотрели также в организации так называемых «Парадов гордости» в Сербии, активной работе с ЛГБТ-сообществом страны.

Автор РИА ФАН допустил возможность что назначение Секстона в посольство США в России может быть своего рода «местью» Клинтон. Возможно, она усмотрела вину Москвы в своем проигрыше на президентских выборах в 2016 году.