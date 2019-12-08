Американский Dragon пристыковался к МКС

«Корабль Dragon компании SpaceX был установлен в 07:47 ET (15.47 по Москве) к МКС на обращенной к Земле стороне модуля Harmony», — говорится в Twitter ведомства.

Dragon доставил на орбиту почти три тонны груза, в частности материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. Среди них гиперспектральная система формирования изображений Земли следующего поколения и солодовый ячмень для исследования роста в условиях микрогравитации. Вскоре экипаж распакует груз.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Dragon, чтобы доставить груз для МКС. Запуск произошел 5 декабря с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. После завершении своей миссии космический беспилотный корабль вернется на Землю и доставит результаты научной работы экипажа МКС.

Dragon — единственный грузовой корабль, который способен доставлять материалы на станцию и обратно. Он может нести до шести тонн с Земли и более трех тонн с космической станции. Этот Dragon и первая ступень ракеты Falcon 9 уже в третий раз отправились в космос.