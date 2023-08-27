Мир 27 августа 2023, 04:38 Американский дипломат заявил, что только Россия обеспечит стабильность в мире и на Украине Дипломат из США Джатрас: только РФ способна обеспечить стабильность на Украине РИА «Новости»

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Только российская сторона способна обеспечить стабильность и безопасность на Украине и в мире. Об этом сообщил экс-советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас в эфире «Соловьев Live».

«Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия», — сказал он.

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Джатрас объяснил, что западные лидеры необъективны и непоследовательны, имея четкое убеждение, что «они во всем правы» и «их оппоненты — недочеловеки». По его мнению, словам таких политиков верить не следует и нельзя полагаться ни на какие договоренности с ними.

Ранее стало известно, что Украина может потерять поддержку западных государств. У союзников Киева стали кончаться снаряды, а США и Европа не хотят увеличивать производство военной техники в ближайшее время.