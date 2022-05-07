Американский Citibank открыл счет генконсульству России в Нью-Йорке

Citibank согласился открыть счета генконсульству России в Нью-Йорке, об этом РИА «Новости» сообщил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

Ранее средства дипломатической миссии, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокировали.

«Нам открыли счет на этой неделе, прислали согласие от Citibank на открытие счета», — сообщил Славкин.

Сотрудники генконсульства рассчитывают получить доступ к онлайн-счетам уже на этой неделе, и дипмиссия начнет полноценно функционировать.

В конце апреля посольство России в США отметило рост объективности материалов американских СМИ об Украине. Риторика большинства изданий остается антироссийской: они продолжают распространять фейковые новости и провокационную информацию о происходящем на востоке Европы.

Российский посол в США Антонов опроверг утверждение, что РФ провоцирует продовольственный кризис в мире. Он напомнил, что это санкции Запада ограничили транспортные возможности. Антонов добавил, что на экспорт товаров из РФ повлияло отключение крупнейших российских банков от международной платежной системы SWIFT.