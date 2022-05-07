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    07 мая 2022, 01:37

    Американский Citibank открыл счет генконсульству России в Нью-Йорке

    И.о. генконсула РФ Славкин: Citibank открыл счет генконсульству России в Нью-Йорке

    Полина Созыкина

    Citibank согласился открыть счета генконсульству России в Нью-Йорке, об этом РИА «Новости» сообщил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

    Американский Citibank открыл счет генконсульству России в Нью-Йорке

    Ранее средства дипломатической миссии, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокировали.

    «Нам открыли счет на этой неделе, прислали согласие от Citibank на открытие счета», — сообщил Славкин.

    Сотрудники генконсульства рассчитывают получить доступ к онлайн-счетам уже на этой неделе, и дипмиссия начнет полноценно функционировать.

    В конце апреля посольство России в США отметило рост объективности материалов американских СМИ об Украине. Риторика большинства изданий остается антироссийской: они продолжают распространять фейковые новости и провокационную информацию о происходящем на востоке Европы.

    Российский посол в США Антонов опроверг утверждение, что РФ провоцирует продовольственный кризис в мире. Он напомнил, что это санкции Запада ограничили транспортные возможности. Антонов добавил, что на экспорт товаров из РФ повлияло отключение крупнейших российских банков от международной платежной системы SWIFT.