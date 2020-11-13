Американский чиновник пожаловался в полицию. Но перед этим потребовал урезать ее бюджет

Комиссар полиции Портленда (США) Джо Энн Хардести не раз заявляла, что правоохранительным органам нужно сократить финансирование. По ее словам, большинство звонков в 911 не являются важными. При этом чиновница сама позвонила в полицию, когда водитель такси отказался открыть окно в машине.

Хардести обратилась в полицию 1 ноября из-за того, что водитель такси Lyft отказался открыть окно в машине и предложил ей выйти. Согласно правилам компании, окна должны были быть открыты в целях профилактики распространения коронавируса.

В итоге словесная перепалка закончилась тем, что водитель отменил поездку. Комиссар же позвонила с жалобой сотрудникам полиции, пишет Portland Tribune. Диспетчеру Хардести заявила, что не позволит мужчине оставить ее на обочине дороги. Позже и сам водитель позвонил в полицию со словами, что пассажир отказывается выйти из машины. По словам диспетчера, в действиях мужчины не было никакого преступления.

Сама чиновница неоднократно настаивала на сокращении бюджета департамента полиции на 18 миллионов долларов. В качестве аргумента она приводила звонки граждан в полицию, которые чаще всего не являются важными.