Мир 16 февраля 2023, 08:27 Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из соцсети из-за реакции в Польше Американский чиновник Массаро удалил фото нашивки с Бандерой из-за друга в Польше Twitter

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Сотрудник американской комиссии по сотрудничеству и безопасности в Европе Пол Массаро стер в социальной сети фотографию с лидером украинских националистов Степаном Бандерой из-за реакции со стороны друга из Польши. Об этом он сообщил в Twitter.

«По просьбе хорошего друга я удалил фотографию с нашивкой. Пусть Бог благословит дружбу Украины и Польши, она должна оставаться крепкой», — написал он.

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Ранее Массаро опубликовал фотографию в худи с нашивкой, на которой изображен Бандера, за что его раскритиковали подписчики.

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Степан Бандера являлся одним из лидеров «Организации украинских националистов»* (ОУН*), которая в годы Великой отечественной войны сотрудничала с гитлеровскими войсками. Также он руководил «Украинской повстанческой армией»** (УПА**).

ОУН* — запрещенная в России экстремистская организация.

УПА** — запрещенная в России экстремистская организация.