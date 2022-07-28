Американский чиновник разглядел в названии оспы обезьян дискриминацию афроамериканцев и меньшинств

Название «оспа обезьян» оскорбляет чувства афроамериканцев и представителей ЛГБТ, поэтому нужно переименовать заболевание. С таким предложением в ВОЗ обратился комиссар по здравоохранению Нью-Йорка Эшвин Васан, сообщил РБК.

В письме главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу он заявил, что термины в здравоохранении имеют значение, ведь во время пандемии увеличилось число преступлений на почве ненависти по отношению к азиатам и жителям тихоокеанских островов.

Эшвин Васан опасается, что аналогичная ситуация повторится сейчас. «Оспа обезьян», по его мнению, ассоциируется у многих с афроамериканцами, а также мужчинами нетрадиционной ориентации, ведь во многих случаях именно они передают заболевание.

«У нас вызывает растущее беспокойство потенциально разрушительный и стигматизирующий эффект, который обсуждение вируса оспы обезьян может иметь для уязвимых сообществ», — заявил Эшвин Васан в Twitter.