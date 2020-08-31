Американский бронетранспортер смял внедорожник в Южной Корее. 4 человека погибли

По данным местной полиции, авария произошла вечером 30 августа в городе Пхочхон. Находившиеся во внедорожнике люди получили тяжелые травмы. Пострадавших отвезли в больницу, но врачи не смогли их спасти. Всем погибшим было за 50 лет.

Ранения получил и один из американских военных. Бронетранспортер искорежил внедорожник до неузнаваемости и повредил правую гусеницу.

Американские солдаты на бронетранспортере направлялись на свою базу в Чорвоне (провинция Канвон) после учений. Американская бронетехника часта ездила по дороге, на которой произошла авария. Правоохранительные органы потребовали вскрытия трупа водителя внедорожника, чтобы разобраться во всех обстоятельствах ДТП.