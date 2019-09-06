Американский бомбардировщик В-52 перебросили на учения в Британию

По данным издания, боевая машина входит в состав 307-го бомбардировочного крыла американских ВВС. Уточняется, что Boeing B-52 покинул военную базу Барксдейл, которая находится в Луизиане. Кроме учебных маневров в Великобритании (Cobra Warrior) и Чехии (Ample Strike 19), самолет также задействуют в авиационном шоу «Дни Североатлантического Альянса».