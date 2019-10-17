Американский боксер умер после нокаута. Ему было 27 лет

«Патрик Дэй скончался 16 октября 2019 года в результате травмы головного мозга, которую он получил в прошлую субботу, 12 октября, в бою на Wintrust Arena в Чикаго», — говорится в сообщении.

ДиБелла от имени семьи, команды и близких боксера поблагодарил всех за молитвы, поддержку и любовь.

На сайте Международного боксерского совета (WBC) также опубликовали некролог в связи со смертью Дэя.

«WBC и президент организации Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи с кончиной Патрика Дэя. Он ушел из жизни в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это тяжелое время», — сообщил портал.

Дэй получил нокаут во время 10 раунда боя. С ринга его унесли на носилках. Врачи экстренно прооперировали боксера и все эти дни боролись за его жизнь. Спортсмену было 27 лет.