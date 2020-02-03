Американский боксер схватил бывшую подругу за горло и выволок с матча

Боксер из США, чемпион мира в легком весе по версии WBA Regular Джервонта Дэвис разругался с матерью своего ребенка. На благотворительном баскетбольном матче он схватил женщину за горло и выволок из зала.

Кадры потасовки опубликовал в Twitter один из очевидцев.

По данным TMZ, Дэвис пришел на игру с Андретте Смозерс, от которой у него есть дочь. Во время матча он поссорился со спутницей, они начали кричать друг на друга. В какой-то момент спортсмен схватил женщину и выволок с трибуны, держа за воротник куртки.

После инцидента спортсмен написал в Instagram, что не бил Смозерс, однако признал, что повел себя агрессивно. Через некоторое время он удалил все публикации из соцсети.

25-летний Дэвис в настоящее время встречается с бывшей девушкой Флойда Мейвейзера по имени Яя.

Джервонта Дэвис провел на профессиональном ринге 23 боя, каждый раз выходя их них победителем.

Источник фото: Instagram