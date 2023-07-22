Мир 22 июля 2023, 01:02 Американский боксер рассказал о мечте жить в России Американский боксер Кевин Джонсон рассказал о своей мечте жить в России Pxhere

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Американский боксер Кевин Джонсон назвал своей американской мечтой жизнь в России. рассказал о мечте жить в России. Слова спортсмена привел Sports.ru.

«Моя американская мечта — жить в России. Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сел. И понял, что мне по душе российские просторы», — сказал Джонсон.

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Он также отметил, что в России более качественная еда без добавления ГМО, в отличие от Штатов. Спортсмен пояснил, что для него важно хорошо питаться.

«И я даже думаю: вот поеду навестить маму и придется, видимо, сидеть на диете», — заметил боксер.

Кевин Джонсон провел 58 боев на профессиональном ринге. В его арсенале 35 побед. Сейчас боксер находится в Самаре. Он готовится к участию в турнире «Бокс на Волге».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль готов рассмотреть запросы от зарубежных журналистов на получение российского гражданства, если они поступят.