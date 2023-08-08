Мир 08 августа 2023, 22:56 Американский боксер Джонсон поменял имя ради Путина Американский боксер Кевин Джонсон официально назвал себя Владимировичем в честь Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Боксер из США Кевин Джонсон поменял имя в честь российского лидера Владимира Путина. Об этом спортсмен рассказал газете «Известия».

Теперь мужчину будут называть Кевин Владимирович. По его словам, отчество он выбрал в честь президента РФ. Таким образом спортсмен решил сделать «величайший комплимент» российскому главе.

Реклама

«Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — заявил боксер.

Ранее восьмилетняя жительница Дербента заплакала, потому что не смогла вживую посмотреть на Владимира Путина во время его поездки в Дагестан. По словам девочки, российский лидер — хороший и добрый мужчина, который доблестно защищает Родину. Ребенок отметил, что мечтает поехать в Кремль, чтобы познакомиться с главой государства.

Во время визита в Дагестан Путин решил лично пообщаться с жителями Дербента. Когда официальные мероприятия кончились, президент вышел навстречу людям. В итоге на улице собралась большая толпа, поэтому девочка не смогла посмотреть на главу страны.