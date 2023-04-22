Мир 22 апреля 2023, 20:28 Американский боец Нейт Диас «задушил» мужчину на улице РИА «Новости»: американский боец ММА Диас «задушил» мужчину в массовой драке в Нью-Орлеане Prt Scr ERA MMA / YouTube

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После боксерского турнира в Новом Орлеане американский боец смешанного стиля (ММА) Нэйт Диас стал участником массовой потасовки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Спортсмен вступил в схватку с мужчиной и применил на нем удушающий прием. Боец также несколько раз ударил своего противника по голове и животу. Пострадавший упал на асфальт без сознания.

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Нейтан Диас — выступал под эгидой UFC в легкой и полусредней весовых категориях с 2007 по 2022 год, он провел 34 боя, в которых выиграл 21 раз. Он является братом другого известного бойца — Ника Диаса, чемпиона Strikeforce.

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