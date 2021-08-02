Американский блогер-военный рассказал, зачем снимает блог о России

Американский блогер Шейн, бывший солдат и автор YouTube-канала Addicted to Pain записывает ролики о России. В интервью Daily Storm он рассказал о том, чем ему интересна Россия, о местах, которые он хотел бы посетить и о любимой русской музыке.

Блогер рассказал, что одной из причин, по которой он стал снимать видео о России, стал интерес к Великой Отечественной войне. Сначала он стал самостоятельно изучать историю и роль России во Второй Мировой, а потом решил делиться знаниями с окружающими.

Шейн рассказал, что видит много общего между русскими и американцами и надеется, что несмотря на пропаганду, которая ведется в странах, они смогут найти общий язык.

«Люди всегда спрашивают меня: „Американцы ненавидят русских? Почему американцы ненавидят русских?“ Но это неправда! Мы не испытываем ни капли ненависти к русским. Была куча материалов о том, что Россия вмешивалась в наши выборы, но мы не доверяем нашим СМИ — так же, как и другие люди во всем мире. Мы не ведемся на подобные вещи. Мы такие же, как и вы! Если на нас нападут, мы ответим, но мы не ищем повода для ссор. Мы так похожи», — сказал блогер.

Большинство подписчиков канала Шейна — русские. Блогер рассказал, что его поражает дружелюбие, с которым они к нему относятся. Многие охотно рассказывают ему новое о России, а кто-то приглашает в гости. Шейн действительно планирует посетить Россию.

«Я бы точно съездил в Волгоград, Санкт-Петербург, Москву. Хочу побывать в Сибири. Так много разных мест в России — я хочу посмотреть все!» — сказал он.

Шейн интересуется не только российской историей. По его словам, он хотел бы попробовать русскую кухню, но ее не найти в США. Нравится блогеру и российская музыка.

«Я слушал не так много русских песен, но некоторые — просто замечательные! Полина Гагарина — чудесная! „Кукушка“ группы „Кино“, которую она перепела, — одна из моих любимых песен, слушаю ее по утрам. Little big — слышал их музыку, мне очень понравилось», — поделился блогер.