Мир 07 сентября 2023, 22:44 Американский беспилотник в Сирии опасно сблизился с российским самолетом — ЦПВС ЦПВС в Сирии: американский БПЛА MQ-9 опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС РФ Википедия

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Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в Сирии опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, его слова передал ТАСС.

«В 09:37 в районе города Телль-Рифаат на высоте около 6200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 „коалиции“ с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии», — сообщил контр-адмирал.

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Кулить добавил, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и не допустили столкновения. Замруководителя ЦПВС отметил, что проамериканская коалиция продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии и нарушает протоколы деконфликтации. За сутки в Центре зафиксировали 13 случаев нарушения протоколов, отметил Кулить.

Нарушение меморандума о деэскалации конфликта в Сирии зафиксировали 4 сентября. По два американских истребителя F-16 и F-35 нарушили воздушное пространство Сирии и ударили по двум объектам в Хомсе.