Американский беспилотник рухнул недалеко от авиабазы в Румынии

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper упал в Румынии недалеко от авиабазы Кампиа Турзи. Об этом в эфире телеканала Digi 24 сообщил румынский министр обороны Василе Дынку.

Он сказал, что упавший БПЛА принадлежит США. Американские военные использовали его во время тренировок.

«В Румынии эти дроны не используются для военных миссий, они используются для наблюдения. Эти дроны используются для обучения, и мы, и американцы тренируются с ними», — отметил Дынку.

Кадрами с места крушения MQ-9 в Теlеgrаm-канале опубликовало издание «ТСВ Приднестровье». На них видно, что с места падения беспилотника валит густой черный дым. Предположительно, БПЛА рухнул на территорию поля.

По словам Дынку, от крушения БПЛА никто не пострадал. Он отметил, что MQ-9 упал примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы и вдали от жилищ. Это позволило избежать жертв и разрушений. Дынку сообщил, что американцы начали проверку по факту крушения БПЛА.