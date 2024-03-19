Мир 19 марта 2024, 02:08 Американский беспилотник потерял связь с базой на северо-западе Польши Генштаб Польши: беспилотник MQ9 Reaper ВВС США потерял связь с базой Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Беспилотник MQ9 Reaper ВВС США потерял связь с базой на северо-западе Польши. Об этом сообщило генеральное командование Вооруженных сил республики.

«Невооруженный беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США в Европе, выполнявший запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец, потерял связь с базой», — сказано в публикации генштаба.

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Предположительно, американский беспилотник совершит аварийную посадку. В состояние готовности в стране приведены все службы, полиция оцепила прилегающую к аэродрому территорию.

Год назад американский беспилотник MQ9 Reaper рухнул в международные воды Черного моря после встречи с российским истребителем Су-27. Российским специалистам удалось получить секретные данные с дрона, вытащив его со дна моря.