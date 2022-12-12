Мир 12 декабря 2022, 22:03 Американский беспилотник несколько часов кружил в 100 километрах от Крыма Flightradar зафиксировал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk в 100 км от Крыма www.flightradar24.com

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Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 несколько часов подряд кружил над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом. По данным сервиса Flightradar24, он стартовал с военно-морской авиабазы НАТО в Италии около 11 часов по московскому времени.

Беспилотник летал по кругу на расстоянии не более 100 километров от полуострова.

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Близкий к Минобороны источник рассказал, что ВС России будут совершенствовать системы связи на основе полученного в зоне СВО опыта. По его словам, НАТО направил на Украину передовые разведывательные устройства. В связи с этим в министерстве ведут активные работы по улучшению скрытности российских систем передачи данных.

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Он добавил, что альянс уже раскрыл все свои возможности в разведке. Благодаря этому производители из РФ начнут производить более совершенную технику.