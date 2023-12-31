Мир 31 декабря 2023, 22:32 Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии Кулить: коалиция США в Сирии нарушила деконфликтацию flickr

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Один раз за сутки международная «коалиция» во главе с США в Сирии нарушила правила деконфликтации. Об этом заявил заместитель руководителя центра РФ по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передало РИА «Новости».

«За сутки со стороны „коалиции“ зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата», — сказал он.

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По словам Кулить, рядом с военной базой Эт-Танф зафиксировали нарушения двумя истребителями F-15 «коалиции». Он отметил, что такими действиями группа создает опасные предпосылки авиационных происшествий и обостряет ситуацию в небе над Сирией.

Ранее боевики шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» пустили ракетные снаряды по двум американским базам на северо-востоке Сирии. Военные объекты расположены недалеко от газового месторождения Конико и нефтяной подземной кладовой Эль-Омар. Противовоздушная оборона США сработала, однако сбить ракеты не смогла. Взрывы также услышали жители соседних регионов.