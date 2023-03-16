Мир 16 марта 2023, 17:54 Американский беспилотник MQ-9 Reaper нашли в районе Севастополя — СМИ ForPost: специалисты нашли упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 Reaper РИА «Новости»

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Специалисты российского Минобороны нашли американский беспилотник MQ-9 Reaper, который упал в акваторию Черного моря 14 марта. Об этом изданию ForPost сообщил близкий к оборонному ведомству источник.

Он отметил, что дрон обнаружили в 60 километрах от Севастополя с помощью подводного робота. Беспилотник находился на глубине порядка 850–900 метров неподалеку от глубоководной ветки газопровода «Южный поток».

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Сейчас на месте крушения БПЛА дежурит отечественный военный корабль. Специалисты решают вопросы с подъемом MQ-9 Reaper на сушу.

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«Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок», — подчеркнул источник.

Он добавил, что эти средства есть в распоряжении российской армии и флота. Собеседник издания добавил, что министерство интересуется внутренней электроникой дрона и его двигателем.

Американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper летел к российской государственной границе с выключенным транспондером 14 марта. Он нарушил временную воздушную границу РФ и рухнул в Черное море. По информации командования США, один из вылетевших на перехват российских истребителей Су-27 повредил пропеллер дрона своим крылом.

В российском Минобороны подчеркивали, что контактов отечественного судна и американского беспилотника не было. Причиной падения БПЛА стал его резкий маневр. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу во время телефонных переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином сказал, что ответ на все подобные провокации будет соразмерным.