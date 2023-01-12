12 января 2023, 05:00
Американский авиарегулятор назвал причину сбоя в системе оповещения пилотов
Управление авиации США: сбой в системе оповещения пилотов вызвал битый файл
Причиной сбоя в системе оповещения пилотов NOTAM, из-за которой в США несколько часов не летали самолеты, стал поврежденный файл в базе данных, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США в Twitter.
«Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет», — пояснил авиарегулятор.
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Система NOTAM 11 января пережила масштабный сбой. Пилоты не смогли получать информацию об ограничениях полетов. Регулятору пришлось отменить внутренние рейсы, чтобы эта ситуация не привела к катастрофе.
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СМИ предполагали, что сбой в работе системы объясняется атакой хакеров. Однако власти США заверили — об этом и речи нет, при этом расследование инцидента продолжается.
Ранее сообщалось, что российские авиадиспетчеры помогли американским пилотам, выполнявшим транзитные рейсы. Они предоставили им необходимую информацию.
США
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