Американский авианосец Ronald Reagan изменит курс из-за ракет КНДР | 360°

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Американский авианосец Ronald Reagan изменит курс из-за ракет КНДР

Yonhap: авианосец США Ronald Reagan вернется в Японское море из-за ракетных пусков КНДР

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Американский авианосец Ronald Reagan покинул Японское море, но решил вернуться. Командование отдало приказ остановиться вблизи Южной Кореи из-за ракетных пусков КНДР, сообщило агентство Yonhap.

«Американский авианосец с ядерной установкой будет передислоцирован в воды к востоку от Южной Кореи в знак готовности союзников противостоять провокациям Северной Кореи», — объявили военные в Сеуле.

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Корабль участвовал в международных учениях и уже покинул Японское море, однако развернулся после информации об очередных ракетных испытаниях Северной Кореи. Ronald Reagan передислоцируется очень быстро, что, по словам агентства, необычно для него.

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Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что 4 октября КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности. Ее заметили в небе над Японией.

Учения в Японском море стартовали в начале недели. К ним присоединились Военно-морские силы 10 стран, в том числе Великобритании и США. Военные отработают противоминные маневры и скоординируют действия на Корейском полуострове.

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