Американский авианосец отошел от берегов Тайваня

Американский тяжелый авианосец военно-морских сил США «Рональд Рейган» отдалился от Тайваня на расстояние в несколько сотен километров. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post.

Корабль приближался к острову перед прибытием спикеры палаты представителей США Нэнси Пелоси. После этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала масштабные военные учения в шести районах вокруг Тайваня.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа, несмотря на жесткую критику визита со стороны китайских властей. МИД КНР расценил визит политика как вмешательство во внутренние дела Китая и посягательство на государственный суверенитет.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вступился за Пелоси, заявив о полной законности ее поездки. Дипломат посоветовал Китаю не использовать ее в качестве основания возможной военной агрессии против Тайваня.

Политолог Андрей Кошкин выразил мнение, что после прилета Пелоси на Тайвань власти Китая начнут активнее поддерживать Россию в конфликте на Украине.