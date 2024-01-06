Мир 06 января 2024, 18:17 Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море Авианосец ВМС США Gerald Ford завершил операцию в Средиземном море U.S. Department of Defense

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Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа покинули Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив. Об этом сообщили на сайте шестого флота США.

«Авианосец Gerlad Ford <...> прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США», — указали в заявлении.

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Ударную группу авианосца Gerald Ford направили в восточную часть Средиземного моря в октябре 2023 года после обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В нее вошли крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga и четыре эсминца с ракетами класса Arleigh-Burke.

В заявлении главы Пентагона Ллойда Остина пояснили, что его размещение в регионе должно было «сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны».

Позже Великобритания планировала отправить в Восточное Средиземноморье два боевых корабля Королевского флота с целью поддержать Израиль.