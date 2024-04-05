Мир 05 апреля 2024, 01:49 Американский архив опубликовал обещания генсека НАТО от 1992 года Генсек НАТО в 1992 году обещал, что альянс не будет вмешиваться в дела РФ РИА «Новости»

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Архив национальной безопасности США обнародовал стенограммы 1992 года разговоров Манфреда Вернера с Русланом Хасбулатовым, занимавших на тот момент посты генсека НАТО и председателя Верховного Совета РСФСР. Вернер заверял Москву, что у альянса нет планов вмешиваться во внутреннюю политику России и стран СНГ. Фрагмент стенограммы опубликовало РИА «Новости».

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ», — говорил Вернер после распада СССР.

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Диалог состоялся в феврале 1992 года во время визита генсека в Москву для обсуждения безопасности Европы и сотрудничества НАТО и России. Вернер заверил, что Североатлантический альянс заинтересован в выстраивании отношений с Россией, а также стабильности в стране, так как это отвечало бы интересам Европы и всего мира.

Сегодня НАТО полностью себя дискредитировал, считает российский политолог. Роспуск альянса станет лучшим подарком миру к юбилею блока.