Обнародован сценарий «худшего кошмара» для России

По мнению аналитика, США и их союзники станут гораздо сильнее в военном плане, если продадут Австралии несколько подводных лодок класса «Вирджиния». Речь идет об Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такая поставка будет означать расширение противодействия КНР.

Если Австралия станет обладательницей субмарин, она получит гораздо больше возможностей патрулировать достаточно большие площади, чем сейчас.

По мнению научного сотрудника Центра независимых исследований Саймона Коуэна, Австралии не следует слишком надеяться на поддержку союзников. Сейчас уже сложилась ситуация, когда Канберра рассчитывает на помощь оборонных компаний различных государств и иностранных армий.