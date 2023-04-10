Мир 10 апреля 2023, 03:12 Американский аналитик рассказал, что мешает ВСУ удерживать территории Военный аналитик Осборн: ВСУ не могут удерживать территории из-за нехватки бронетехники РИА «Новости»

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ВСУ не смогут отвоевывать и удерживать территории — для этого у них недостаточно тяжелой бронетехники. Такое мнение в статье издания 19Fortyfive высказал военный эксперт Крис Осборн.

«Похоже, Украине требуется гораздо больше тяжелой бронетехники в виде танков „Абрамс“, боевых машин „Брэдли“ и других бронированных платформ, чтобы армия могла удерживать территории», — сказал он.

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По его словам, США потребуется несколько лет, чтобы наладить обещанные поставки танков на Украину. Передаваемой сегодня техники не хватит для продвижения сил.

Осборн также отметил, что анализ боевых действий дает повод думать, что конфликт будет продолжаться «еще довольно долгое время».

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные разведданные США заявило, что системы ПВО Украины среднего радиуса действия исчерпают себя к концу мая. По мнению Пентагона, ВСУ уже испытывают острую нехватку вооружения.