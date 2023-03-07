Мир 07 марта 2023, 18:57 Американский аналитик раскрыл, что приведет к «медленной смерти» украинского режима Автор Asia Times Вайхерт: ситуация в Артемовске стала началом конца для киевского режима

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Переход Артемовска под контроль российских войск станет началом конца режима Зеленского. Такое заявление сделал обозреватель Asia Times, экс-сотрудник конгресса США Брэндон Вайхерт.

Он отметил, что Украина уже выводит свои войска из осажденного города, который лежит на пути к Днепру. Вытеснение украинских войск позволит России закрепиться на водной артерии, которая является для Украины слишком важной — для торговли и транспортной коммуникации. Кроме этого, контроль над Днепром российскими солдатами предотвратит нападение украинцев на Крым, уверен Вайхерт.

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«Медленная и мучительная смерть украинского режима уже близка. Независимо от того, как быстро это произойдет, русские никуда не денутся, и они собираются вести этот конфликт так же, как они вели все предыдущие в истории», — сказал журналист.

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в этом населенном пункте сейчас находится около 20 тысяч украинских боевиков. Ликвидировать такое количество военных «к завтрашнему утру» очень сложно, сказал он и призвал журналистов не писать о скором взятии города прежденвременно.