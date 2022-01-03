Соединенные Штаты могут исключить из состава НАТО прибалтийские страны, если такая надобность будет при стратегическом соглашении с Россией. Такое мнение выразил американский аналитик Дэвид Пайн в своей статье, подготовленной для издания The National Interest. Он считает, что на территории Прибалтики интересы США не настолько важны и велики, а значит, Вашингтон вполне может «пожертвовать» участием в альянсе Латвии, Литвы и Эстонии.

Пайн выразил мнение, что те требования, которые Россия предъявила по гарантиям безопасности в Европе, можно считать вполне оправданными. Если они будут реализованы хотя бы отчасти, считает аналитик, удастся не допустить новых мировых войн. Чтобы эта угроза полностью миновала, заверил Пайн, каждая из сторон переговоров по безопасности должна понимать, что нужно пойти на некоторые уступки.

«Положения включают гарантию того, что баллистические ракеты США или НАТО не будут размещены в Восточной Европе. Положение предлагаемого Россией соглашения о безопасности гласит, что США возьмут на себя обязательство предотвратить дальнейшее расширение НАТО на восток и откажут в присоединении к нему государств бывшего СССР, что может быть истолковано как исключение Эстонии, Латвии и Литвы», — пояснил Пайн.

Переговоры, на которых были затронуты темы безопасности в Европе, прошли между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом в ночь на 31 декабря. Речь шла о ситуации на границе России и Украины.