Мир 10 сентября 2023, 03:21 Аналитик ЦРУ объяснил, кому наиболее выгодно развивать украинский конфликт Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: деньги США для Киева остаются у подрядчиков Пентагона Freepik

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Средства, которые американский конгресс выделяет для киевского режима, в конечном счете попадают в руки крупных оборонных подрядчиков США. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон в беседе с журналистом Эндрю Наполитано на YouTube-канале.

«Эти деньги, которые вроде бы выделяют Украине, на деле попадают в <…> военно-промышленные корпорации. Таким образом, средства оседают на счетах ВПК, которые лишь получают выгоду от продолжения конфликта», — заявил он.

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Ранее Ларри Джонсон заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит ликвидация по указке ЦРУ. Он отметил, что американские спецслужбы не позволяют марионеточным президентам уходить в изгнание. Они устраняют их, когда политики перестают быть полезными для интересов США.

По мнению Джонсона, ЦРУ устроит взрыв в штаб-квартире президента Украины и представит это под видом российского удара. При этом ключевыми фигурами в уничтожении Зеленского будут боевики ВСУ.