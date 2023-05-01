Мир 01 мая 2023, 14:55 Американский аналитик назвал главные ошибки Байдена на посту президента США 19fortyfive: опасные ошибки Байдена могут обернуться для США потерянным десятилетием РИА «Новости»

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Политические ошибки президента Соединенных Штатов Джо Байдена могут обернуться для страны потерянным десятилетием. Об этом в статье для 19fortyfive написал автор портала и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

Он также перечислил главные промахи главы Белого дома, которые тот допустил, являясь лидером государства. Байдена при этом Вейхерт назвал президентом, «неспособным решить хоть что-нибудь».

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В первую очередь автор портала раскритиковал американского президента за усугубление кризиса нелегальной миграции в США. Вторая проблема, по мнению Вейхерта, — зависимость страны от иностранных источников энергии из-за запрета на постройку новых трубопроводов. Третьим пунктом он назвал инфляцию. Четвертым — взрывной рост преступности в США. Пятым — провальную внешнюю политику Байдена.

«Неспособность радикально изменить курс с точки зрения лидерства приведет к тому, что 2020-е годы станут для Америки потерянным десятилетием», — заключил автор статьи.

На прошлой неделе действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства в 2024 году. С ним вместе на пост вице-президента намерена выдвигаться Камала Харрис. При этом рейтинг Байдена упал до рекордно низких показателей с момента его инаугурации в январе 2021 года. Уровень одобрения работы президента США составляет 37%.