01 мая 2023, 14:55
Американский аналитик назвал главные ошибки Байдена на посту президента США
19fortyfive: опасные ошибки Байдена могут обернуться для США потерянным десятилетием
Политические ошибки президента Соединенных Штатов Джо Байдена могут обернуться для страны потерянным десятилетием. Об этом в статье для 19fortyfive написал автор портала и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.
Он также перечислил главные промахи главы Белого дома, которые тот допустил, являясь лидером государства. Байдена при этом Вейхерт назвал президентом, «неспособным решить хоть что-нибудь».
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В первую очередь автор портала раскритиковал американского президента за усугубление кризиса нелегальной миграции в США. Вторая проблема, по мнению Вейхерта, — зависимость страны от иностранных источников энергии из-за запрета на постройку новых трубопроводов. Третьим пунктом он назвал инфляцию. Четвертым — взрывной рост преступности в США. Пятым — провальную внешнюю политику Байдена.
«Неспособность радикально изменить курс с точки зрения лидерства приведет к тому, что 2020-е годы станут для Америки потерянным десятилетием», — заключил автор статьи.
На прошлой неделе действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства в 2024 году. С ним вместе на пост вице-президента намерена выдвигаться Камала Харрис. При этом рейтинг Байдена упал до рекордно низких показателей с момента его инаугурации в январе 2021 года. Уровень одобрения работы президента США составляет 37%.
США
Джо Байден
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