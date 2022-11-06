Американский адмирал заявил о снижении способности армии США сдерживать противников | 360°

Мир 06 ноября 2022, 05:07 Американский адмирал заявил о снижении способности армии США сдерживать противников Американский адмирал Ричард заявил о снижении способности армии США сдерживать противников РИА "Новости"

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Конфликт на Украине показал, что США теряют способность сдерживать противника, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард. Его процитировала газета The Wall Street Journal.

«Конфликт на Украине, который происходит сейчас, — это только разминка. Большой конфликт только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем проверку», — пояснил он.

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Ричард также оценил возможность американской армии «сдерживать Китай». Он сравнил силы США с «тонущим кораблем». По его мнению, военные разучились оказывать сопротивление.

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В октябре Минобороны США обнародовало Стратегию нацбезопасности, согласно которой Китай и Россия считаются главными угрозами. Документ предполагает принятие мер для укрепления обороноспособности страны.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует организовать на территории Германии штаб, который будет контролировать поставки оружия для нужд украинской армии.