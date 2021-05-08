Американский адмирал рассказал о разгроме украинских сил в случае атаки России

Черное море — это потенциальная горячая точка. В случае начала войны между Россией и Украиной НАТО будет «категорически возражать», но не станет ввязываться в конфликт, считает адмирал ВМС США в отставке, бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО „нападение на одного — это нападение на всех“», — написал он статье для Bloomberg.

Ставридис считает, что инициатором конфликта выступит президент России Владимир Путин.

По его словам, во время наступления РФ, вероятно, использует быстрые патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля». А также дизельные подлодки, «атакующие украинские военные и гражданские объекты».

На вертолетах и десантных кораблях перебросят спецназ. А десантники проведут операции на ключевых транспортных развязках, проходящих за украинскими позициями.Кроме того, возможны кибератаки на пункты украинского командования и управления, перечислил бывший военачальник.

Ставридис сделал вывод, что «русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет прийти на помощь достаточно быстро, даже если захочет это сделать».