Мир 23 июля 2023, 05:26 Американский адмирал предложил открывать огонь по кораблям ВМФ России Адмирал Ставридис: НАТО должна открыть огонь по ВМФ РФ в случае угрозы кораблям с зерном Пресс-служба Минобороны

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НАТО призвали сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по Военно-морскому флоту (ВМФ) России. С таким предложением выступил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис. Об этом сообщил Foreign Policy.

Североатлантическому альянсу, как считает Ставридис, следует выступить с предупреждением в адрес Черноморского флота России.

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По его мнению, НАТО также следует и «открывать ответный огонь» в случае атаки на корабли, которые якобы будут перевозить зерно.

Минобороны России ранее сообщило, что с 20 июля российские военные начнут считать перевозчиками опасных грузов все суда, которые следуют в порты Украины. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин объяснил, что это заявление касается осмотра судов. Такое решение дипломат назвал логичным, особенно после произошедших терактов. Как напомнил Вершинин, сейчас есть только зоны с, вероятно, повышенной военной опасностью, и «нет морского гуманитарного коридора».